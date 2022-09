Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: In Woche drei nach Schulstart keine Unfälle mit Kindern

Oberhausen (ots)

Sie gehören zu den schwächsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern und müssen deshalb besonders geschützt werden. Deshalb hat die Polizei Oberhausen gerade den Schulstart besonders im Fokus und schaut sich Woche für Woche die Verkehrsunfallzahlen im Zusammenhang mit dem Schul- und Heimweg an. In der dritten Woche nach dem Schulstart gab es in diesem Jahr keinen Unfall eines Kindes auf dem Weg zur Schule oder zurück nach Hause. Damit das so bleibt, appelliert die Polizei Oberhausen, weiterhin umsichtig zu fahren und sich an die Geschwindigkeit zu halten.

Tipps an Eltern:

- Gehen Sie mit Ihrem Kind so oft es geht zu Fuß. Kommentieren und loben Sie richtiges Verhalten!

- Halten Sie sich an die Regeln. Vor dem Überqueren der Straße halten Sie am Bordstein, um den Verkehr zu beobachten. Die Straßenseite sollte direkt, zügig und ohne zu rennen gewechselt werden.

- Besonders wichtig: Wenn möglich überqueren Sie mit Kindern die Straße immer an gesicherten Stellen, also an Ampeln oder Zebrastreifen. Überqueren Sie die Straße niemals zwischen parkenden Fahrzeugen.

- Gehen Sie an Ampeln nur bei Grün über die Straße. Erklären Sie Ihrem Kind, warum sie auch bei Grün auf einbiegende und andere Fahrzeuge warten müssen.

- Der Herbst kommt und damit die dunkle Jahreszeit. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind helle Kleidung an hat oder die Kleidung reflektierende Bestandteile beinhaltet.

Tipps an Autofahrende:

- Fahren Sie immer umsichtig und nicht zu schnell. Das gilt aber besonders an Kindergärten und Schulen.

- Denken Sie daran, dass die Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit und die Bewegungskoordination bei Kindern noch nicht abgeschlossen sind.

- Ein Gefahrenbewusstsein haben Kinder noch nicht, sie können Situationen nicht richtig einschätzen.

- Kinder handeln impulsiv, ihre Aktionen und Reaktionen sind für andere Verkehrsteilnehmer nicht immer vorhersehbar.

