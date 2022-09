Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Neue Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei Oberhausen

Oberhausen (ots)

Zum landesweiten Versetzungstermin am 01.09.2022 freute sich auch die Polizeibehörde Oberhausen über Verstärkung. Polizeipräsident i.V. Dietmar Leyendecker sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter der Behörde hießen 22 neuen Kolleginnen und Kollegen in Oberhausen willkommen. Insgesamt 17 frischgebackene Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare (vier Frauen und 13 Männer im Alter von 21 bis 31 Jahren) wurden im Anschluss an die Veranstaltung vereidigt. Außerdem werden drei erfahrene Kolleginnen und Kollegen aus anderen Behörden die Direktion K und GE unterstützen. Zwei Regierungsbeschäftigte werden in den Direktionen Kriminalität sowie Zentrale Aufgaben eingesetzt. "Der Polizeidienst ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer vielfältiger geworden und bietet eine Menge Perspektiven. Nicht zuletzt ist es aber weiterhin eine Aufgabe, auf die man zurecht stolz sein kann. Deshalb freue ich mich über die motivierten Kolleginnen und Kollegen, die heute ihren Dienst in Oberhausen aufnehmen", erklärt Polizeipräsident i.V. Dietmar Leyendecker.

Die Polizei NRW ist weiterhin auf der Suche nach neuen Bewerberinnen und Bewerbern. "Die Arbeit bei der Polizei bietet Sicherheit und Abwechslung", so der Einstellungsberater Marcel Kirchheim. "Es ist ein krisensicherer Arbeitsplatz in einem abwechslungsreichen und faszinierenden Beruf. Das duale Studium bietet zudem die richtige Balance aus Theorie und Praxis." Gleichzeitig werden Teamgeist, gegenseitiges Vertrauen und Verlässlichkeit großgeschrieben. Weitere Informationen sowie die Bewerbungsvoraussetzungen können Interessierte unter www.genau-mein-fall.de nachlesen. Einstellungsberater Marcel Kirchheim beantwortet auch telefonisch unter der Rufnummer 0208-826-3222 weitere Fragen rund um die Möglichkeiten einer Karriere bei der Polizei.

