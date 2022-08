Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (19.08.2022) ist es in der Straße "Am Markplatz"/ Pinneberger Straße in Wedel zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 34-jährigen Wedelerin um 05:48 Uhr die Straße "Am Marktplatz" aus Richtung Austraße kommend in Richtung Mühlenstraße.

Beim Abbiegevorgang des Skodas nach links in die Pinneberger Straße, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem schwarzen Audi (SUV), der nach links in die Mühlenstraße, aus Richtung Pinneberger Straße kommend, abbog.

Der Fahrzeugführer/ die Fahrzeugführerin des Audis, der/ die den Unfall bemerkt haben dürfte, setzte seine/ ihre Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hierbei entstand ein Sachschaden an dem Skoda im mittleren vierstelligem Bereich.

Das Polizeirevier in Wedel hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Fahrzeugführer/ die Fahrzeugführerin des schwarzen Audis.

Sachdienliche Hinweise sind an die Ermittler unter der Rufnummer 04103 - 5018 - 0 zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell