POL-SE: Kisdorf - Unfallbeteiligter gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am Freitagabend, den 20.08.2022, stellten Polizeibeamte in Prisdorf einen flüchtigen Ladendieb, der aufgrund eines offenen Haftbefehls in anderer Sache in Haft genommen wurde. Kurz nach 20:00 Uhr beobachtete eine Angestellte im Peiner Hag einen Mann, der einen Supermarkt mit zwei prall gefüllten Rucksäcken verließ. Zudem hatte der Flüchtige beim Verlassen des Marktes andere Kleidung als beim ...

mehr