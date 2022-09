Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Erneut Raub in Alstaden

Oberhausen (ots)

Am 03.09.2022, gegen Mitternacht ist es an der Bebelstraße in Oberhausen-Alstaden zu einem Raub mit einem Messer gekommen. Ein Verdächtiger ist sofort festgenommen worden.

Gegen Mitternacht ist ein Jugendlicher (17, syrisch) auf dem Gehweg an der Bebelstraße bis kurz vor sein Wohnhaus gegangen. Aus einem Gebüsch sprangen plötzlich zwei Unbekannte und bedrohten ihn. Er wurde aufgefordert seine Bankkarte herauszugeben. Als er angab, diese nicht mitzuführen, wurde er gegen den Kopf geschlagen. Einer der Beteiligten hatte ein Messer in der Hand. Anschließend durchsuchten die Unbekannten ihn und stahlen Personaldokumente und ein Schokoticket.

Aufgrund der Personenbeschreibung nahm eine Polizeistreife schnell einen Verdächtigen in der Nähe fest. Dieser trug augenscheinlich Diebesgut bei sich. Es handelt sich ebenfalls um einen Jugendlichen (17, deutsch). Der zweite Täter ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

