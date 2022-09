Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Am 06.09.2022, gegen 16:00 Uhr, ist an der "Werksgasthauskreuzung" Mülheimer Straße/Duisburger Straße/Essener Straße in Oberhausen ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Eine Autofahrerin (61) fuhr zur Unfallzeit mit ihrem Pkw auf der Duisburger Straße in Richtung Essener Straße. Als sie bei "Grün" an der Kreuzung nach rechts in die Mülheimer Straße abbog, kollidierte sie mit einem Radfahrer (52), der auf dem Radweg der Duisburger Straße fuhr und die Straße in Richtung Essener Straße ebenfalls bei "Grün" überqueren wollte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer.

Nach einer Erstbehandlung durch einen Rettungswagen vor Ort wurde der Radfahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 6.000 Euro.

