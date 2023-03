Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Wettringen (ots)

Am Montag (13.03.23) ist es gegen 16.30 Uhr auf dem Burgsteinfurter Damm (L580) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Insgesamt waren daran vier Fahrzeuge beteiligt. Ein 63-jähriger Mann aus Steinfurt fuhr mit seinem Citroen Berlingo auf dem Burgsteinfurter Damm in Fahrtrichtung Rheine. In Höhe der Sofienstraße wollte er nach links in eine Stichstraße abbiegen. Dazu musste er sein Fahrzeug abbremsen. Zwei hinter ihm fahrende Fahrzeuge erkannten dies und bremsten ebenfalls ab. Ein 29-jähriger Rheinenser, der mit einem VW Golf hinter den drei Fahrzeugen fuhr, erkannte dies ersten Ermittlungen zufolge nicht rechtzeitig und fuhr auf den vor ihm fahrenden Mercedes Vito einer 57-jährigen Rheinenserin auf. Der Vito wiederum wurde durch den Aufprall auf den vor ihm fahrenden Mercedes einer 48-jährigen Frau aus Rheine geschoben. Der Citroen Berlingo wurde nicht beschädigt. Der VW Golf des 29-Jährigen wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte dort mit einem BMW i3, der auf dem Burgsteinfurter Damm in Fahrtrichtung Steinfurt unterwegs war. Bei dem Unfall wurden der 29-Jährige, die 57-Jährige sowie der 58-jährige Steinfurter, der Fahrer des BMW, leicht verletzt. Die 48-jährige Frau aus Rheine wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Citroen Berlingo blieb unverletzt. An den vier beteiligten Fahrzeugen entstand nach ersten Einschätzungen Totalschaden. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 80.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war der Abschnitt der L580 zwischen dem Kreisverkehr Wettringer Straße / L 580 und L580 / Sofienstraße gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell