POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Kind mit Straßenbahn zusammengestoßen

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen kam es an der Haltestelle Neckarplatt zu einem Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Kind. Nach ersten Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim versuchte eine 13-Jährige gegen 7.30 Uhr trotz anfahrender Straßenbahn die Gleise zu überqueren. Dabei wurde das Mädchen von der Straßenbahn erfasst und geriet kurzzeitig unter diese. Die glücklicherweise nur leicht Verletzte wurde schnell geborgen und kam zur weiteren Untersuchung in Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen im öffentlichen Personennahverkehr.

