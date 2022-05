Hauptzollamt München

HZA-M: 22. Mai 2022 - Internationaler Tag der biologischen Vielfalt

Zoll leistet wichtigen Beitrag zum Schutz bedrohter Tiere und Pflanzen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Um das Bewusstsein für die biologische Vielfalt und ihre Bedeutung für den Menschen zu stärken, haben die Vereinten Nationen den 22. Mai zum Internationalen Tag der biologischen Vielfalt ausgerufen.

Die Arbeit des Zolls trägt maßgeblich zum Erhalt der vom Aussterben bedrohten Arten bei. Zum Schutz der Tiere und Pflanzen überwacht der Zoll die Einhaltung der gesetzlichen Ein- und Ausfuhrregelungen im internationalen Warenverkehr. Rund 5.600 Tierarten und 30.000 Pflanzenarten unterliegen diesem besonderen Schutz. Artgeschützte Tiere und Pflanzen sowie daraus hergestellte Waren, die verbotswidrig ein- oder ausgeführt werden, werden von den Zollbehörden beschlagnahmt. Dabei ist es unerheblich, ob die Waren privat oder gewerblich im Reiseverkehr, im Postverkehr oder auf anderen Wegen transportiert werden.

Im vergangenen Jahr wurden die Zöllnerinnen und Zöllner bundesweit über 1.100 Mal fündig und beschlagnahmten knapp 138 Kilogramm sowie über 88.000 Stück Tiere und Pflanzen oder daraus hergestellte Objekte. So wurden im Jahr 2021 durch den Zoll am Münchner Flughafen, in einem einzigen Aufgriff im Rahmen einer Gepäckkontrolle im Reiseverkehr, rund 7 Kilogramm Korallen sichergestellt.

Zum Internationalen Tag der biologischen Vielfalt am 22. Mai ruft das Hauptzollamt München daher dazu auf, unbedingt auf geschützte Tiere und Pflanzen zu verzichten. Nur wenn die Nachfrage ausbleibt und es somit keinen Markt mehr für diese Waren gibt, wird auch der zerstörende Handel mit seltenen Tieren und Pflanzen aufhören.

"Die Ein- oder Ausfuhr von artengeschützten Tieren, Pflanzen oder daraus hergestellte Gegenstände, ist eine sehr sensible Thematik. Werden die benötigten Dokumente dem Zoll nicht vorgelegt, drohen nicht nur die Beschlagnahme, sondern auch die Verhängung einer Geldstrafe", erklärt Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München.

Weitere Informationen zum Artenschutz finden Sie auf der Website www.artenschutz-online.de und auf unserer Website www.zoll.de unter anderem im Bereich "Reisen".

Schulabschluss in der Tasche? Und jetzt? Eine Ausbildung beim ZOLL! Zigarettenschmuggel bekämpfen, für Artenschutz einstehen, Steuergerechtigkeit sicherstellen - wer hier und bei vielem mehr mithelfen will, kann sich beim Hauptzollamt München noch bis zum 15. September 2022 bewerben. Sende dafür deine Bewerbung an das Hauptzollamt München, Sophienstr. 6, 80333 München. Weitere Informationen unter www.zoll-karriere.de

Original-Content von: Hauptzollamt München, übermittelt durch news aktuell