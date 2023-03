POL-ST: Ochtrup, Fahrräder sichergestellt

Greven (ots) - Unbekannte Täter haben an der Straße Am Eggenkamp bei einem Autohändler einen Container aufgebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (10.03.23), 16.00 Uhr und Montag (13.03.23), 14.00 Uhr. Die Täter brachen ein Schloss auf und gelangten so in den Container. Daraus stahlen sie zwölf Autoreifen samt Felgen sowie vier einzelne Reifen. ...

