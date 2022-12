POL-PPRP: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Bislang unbekannte Täter gelangten in dem Zeitraum vom 17.12.2022 bis 19.12.2022 auf ein Baustellengelände in der Magnetbandstraße und entwendeten Werkzeug und Baummaterial. Die Schadenshöhe beläuft sich auf über 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel ...

