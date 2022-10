Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Polizei sucht Zeugen nach Geldautomatensprengung

Duisburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (12. Oktober, 2:50 Uhr) riss ein lauter Knall die Anwohner der Friedrich-Ebert-Straße ( Höhe Hildegard-Bienen-Straße) aus dem Schlaf. Ein Zeuge (42) der zufällig auf seinem Balkon stand und eine Zigarette rauchte, beobachtete zwei Unbekannte, die nach dem Knall auf Motorrollern flüchteten. Zuvor hatte das Duo einen Geldautomaten in der Postfiliale gesprengt. Ob etwas erbeutet wurde, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats 14. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen. Ebenso können Zeugen ihre Beobachtungen über das Hinweisportal der Polizei NRW ( https://nrw.hinweisportal.de/ ) mitteilen und so Fotos oder Videos den Ermittlern zukommen lassen.

