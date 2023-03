Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Einbruch in zwei Bäckereien

Metelen (ots)

In Metelen sind unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (15.03.23) in zwei Bäckereien eingebrochen. Ob die Taten zusammenhängen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. An der Straße Wersche verschafften sich Unbekannte durch die Eingangsschiebetür gewaltsam Zutritt zur Bäckerei. Die Täter durchwühlten den Kassenbereich und brachen einen Tresor auf. Wie viel Geld daraus entwendet wurde, ist noch unklar. Ein Zeuge stellte gegen 04.35 Uhr morgens den Einbruch fest. An der Straße Neutor brachen Kriminelle ebenfalls die Eingangstür einer Bäckerei auf, die sich im dortigen Supermarkt befindet - in der Zeit zwischen 21.00 Uhr am Dienstagabend und 04.20 Uhr am Mittwochmorgen. Es konnten entsprechende Hebelspuren festgestellt werden. Der Kassenbereich wurde durchsucht. Außerdem versuchten die Täter einen Tresor aufzubrechen, was ihnen aber nicht gelang. Die Unbekannte entwendeten aus der Bäckerei Bargeld in Höhe eines zweistelligen Betrags. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den beiden Einbruchsdiebstählen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Ochtrup unter Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell