POL-WHV: Antanzdiebstähle auf dem Altstadtfest in Jever

Bockhorn (ots) - Zwischen dem 20. und 22.08.2022 kam es in Bockhorn, im dortigen Sonderpreis Baumarkt zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter hebelten gewaltsam die Eingangstür auf und drangen in den Verkaufsraum ein. Diebesgut wurde nach bisherigem Stand nicht erlangt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bockhorn, Tel.: 04453 9894300 in Verbindung zu setzen ...

mehr