Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Auto gestohlen

Horstmar (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag (13.03.), 18.30 Uhr und Dienstag (14.03.), 08.00 Uhr ein roten Ford Edge entwendet. Das Fahrzeug war an der Conrad-Bispinck-Straße in Höhe der Hausnummer 19 geparkt. Wie die Täter sich Zugang zu dem verschlossenen Fahrzeug verschafften, ist noch unklar. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen BF-RH1303. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht oder das Fahrzeug gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

