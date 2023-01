Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Reifenstechen in 2 Fällen am selben PKW

Blieskastel (ots)

Am 27.01.2023, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr, wurde an einem weißen Pkw Mazda, welcher auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in Niederwürzbach abgestellt war, jeweils der linke Vorder- und der linke Hinterreifen durch Einstechen in die Reifen platt gestochen. Zuvor war bereits am 26.01.2023, zwischen 18:35 Uhr - 21:00 Uhr, an demselben Pkw Mazda auf dem Parkplatz der Würzbachhalle, Niederwürzbach, der linke Vorderreifen platt gestochen worden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell