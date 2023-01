POL-HOM: Einbruchsdiebstahl

Homburg (ots) - Am 30.01.23 kam es gegen 12:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Berliner Straße in Homburg Erbach zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen VW T-ROC mit Homburger Kreiskennzeichen. Hierbei wurde der Fahrzeuglack von bisher unbekanntem Täter zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu ...

