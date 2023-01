Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus PKW in Gersheim-Medelsheim

Gersheim (ots)

Am 28.01.2023, zwischen 13:30 Uhr und ca. 15:00 Uhr, hatte ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines PKW auf dem von der Ortslage abgelegenen Parkplatz des Friedhofs in 66453 Gersheim-Medelsheim eingeschlagen und eine Einkaufstasche, die auf dem Beifahrersitz stand, entwendet. Die Geschädigte war im Tatzeitraum spazieren und stellte die Tat fest, als sie zurückkam. In der Tasche befand sich der Lebensmitteleinkauf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 1000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

