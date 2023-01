POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Mandelbachtal (ots) - Am 25.01.2023, zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr, streifte ein bisher unbekanntes Fahrzeug, vermutlich mit einem Anhänger, einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter am Ortsausgang Ormesheim in Richtung Aßweiler. Der geparkte Transporter wurde hinten links leicht beschädigt, an dem unbekannten Fahrzeug müsste zumindest das Rücklicht beschädigt sein. Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt nach dem Anstoß vermutlich in Richtung ...

mehr