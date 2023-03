Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Heiligenstatue im Gebüsch gefunden

Steinfurt (ots)

Ein Zeuge meldete sich am Samstag (11.03.) bei der Polizei, weil er am Friedhof Königskämpe an der Straße Westerfeld eine Statue gefunden hat. Die Mutter Gottes Statue lag in einem Gebüsch, das an die Straße des Friedhofs grenzt. Die Statue hat eine Höhe von etwa 70 Zentimetern. Am Fuß befindet sich ein Stein mit einem Durchmesser von etwa 20 Zentimetern. Durch die aktuellen Ermittlungen konnte die Grabstätte, von der die Statue entwendet wurde, nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Hinweise dazu geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

