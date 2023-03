POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Lengerich (ots) - Zu einer Festnahme nach einem sogenannten Schockanruf ist es am Dienstag (14.03.) in Lengerich gekommen. Eine 67-jährige Lengericherin bekam auf ihrem Festnetz einen Anruf ihres vermeintlichen Enkels. Dieser erklärte der Frau am Telefon kurz, dass er nach einem von ihm verursachten Verkehrsunfall in Untersuchungshaft sitze. Danach übernahm ...

