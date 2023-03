Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Tatverdächtige festgenommen

Rheine (ots)

Im Kreis Steinfurt hat es im März bereits mehrere Diebstähle auf Friedhöfen gegeben. Die Täter haben unter anderem Grableuchten aus Bronze, Messing und anderen Metallen sowie Heiligenfiguren gestohlen. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich durch die Kreispolizei Coesfeld Hinweise auf zwei Personen, die sich am Mittwoch (15.03.) auf dem Friedhof Königsesch am Salzweg aufhielten. Daraufhin machten sich Beamte der Kreispolizei Steinfurt auf den Weg zum Friedhof Königsesch. An der Kreuzung Randelbachweg / Stoverner Straße trafen die Polizisten gegen 23.50 Uhr zwei Personen aus Nottuln an ihrem Fahrzeug an, einen 29-jährigen Mann und eine 33-jährige Frau. Bei der Durchsuchung des Mercedes fanden die Beamten neben diversen Metallteilen auch zwei Madonnenfiguren. Zusätzlich lagen im Auto diverse Werkzeuge, eine Axt und eine Brechstange. Bei der anschließenden Absuche auf dem Friedhof konnten die Beamten unter anderem zwei Familiengräber finden, an denen Metallteile abgebrochen beziehungsweise abgeschraubt waren. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass beide Personen bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind, unter anderem wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Nach Rücksprache mit einem Haftrichter ist der 29-Jährige in Untersuchungshaft gekommen. Die 33-Jährige wurde nach den ersten Ermittlungen wieder entlassen. Ob die beiden Tatverdächtigen auch für die weiteren Diebstähle auf Friedhöfen im Kreis Steinfurt infrage kommen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

