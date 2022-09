Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto fährt in Acker (26.09.2022)

Hüfingen (ots)

Rund 15.000 Euro Blechschaden und etwa 1.000 Euro Flurschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagmittag auf der Landesstraß 171 zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr ereignet hat. Ein noch unbekannter Autofahrer kam mit einem Ford Focus auf der Fahrt von Mundelfingen nach Hausen-vor-Wald nach rechts von der Straße ab. Das Auto fuhr etliche Meter über einen Acker, wobei am Wagen wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Da der verantwortliche Fahrer nicht mehr an der Unfallstelle war, ermittelt die Polizei in Donaueschingen wegen Unfallflucht. Zeugenhinweise erbittet sie unter der Telefonnummer 0771 83783-0.

