Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Doppelhaushälfte am Janningsweg - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Donnerstag (16.2.) sind unbekannte Täter zwischen 08:45 Uhr und 19:30 Uhr in eine Doppelhaushälfte am Janningsweg in Kinderhaus eingebrochen.

Die Unbekannten hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zu dem Doppelhaus. Als der Inhaber am Abend zurückkehrte, bemerkte er die aufgehebelte Terrassentür. Mehrere Räume des Hauses waren durch die Täter durchwühlt worden. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell