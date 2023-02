Polizei Münster

POL-MS: Taschendiebstahl aus Fahrradkorb - Polizisten stellen mutmaßliche Täter

Münster (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin ist es Polizisten am Mittwochmorgen (15.2., 10:50 Uhr) gelungen, zwei Tatverdächtige nach einem Diebstahl aus einem Fahrradkorb zu stellen.

Die 35-Jährige konnte zwei Männer an der Hafenstraße Ecke Von-Steuben-Straße auf Fahrrädern beobachten, die hinter einer Radfahrerin hergefahren sind und ihr eine Handtasche aus dem Fahrradkorb entwendeten. Anschließend flüchteten die Männer. Aufgrund der guten Beschreibung der Täter konnten Beamte zwei Verdächtige ganz in der Nähe stellen. Die Tasche fand ein Zeuge in einem Gebüsch. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell