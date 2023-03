Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrraddiebstahl - Taschendiebe unterwegs - In Shisha-Bar eingebrochen - Unfälle

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Fahrrad gestohlen

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 23:30 Uhr wurde am Fahrradabstellplatz des S-Bahnhofes ein schwarz-silbernes Fahrrad vom Hersteller Univega, das mit einem Schloss gesichert war, entwendet. Hinweise auf den Dieb bzw. auf den Verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Plüderhausen: Taschendiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Am Donnerstagvormittag wurden im Zeitraum zwischen 9:30 Uhr und 10:30 Uhr mindestens zwei Senioren Opfer von Taschendieben. Beide Geschädigten im Alter von 86 & 87 Jahren erledigten ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Hierbei wurde ihnen jeweils aus der Jackentasche der Geldbeutel entwendet. Der Polizeiposten Plüderhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die auffällige Personen im Supermarkt bemerkt haben oder evtl. weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07181 81344 beim Polizeiposten zu melden.

Fellbach: In Shisha-Bar eingebrochen

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 4:15 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Shisha-Bar in der Stuttgarter Straße ein und entwendeten aus dieser u.a. zwei Geldbeutel, einen kleinen Tresor sowie zwei iPhones. Zudem wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen und aus diesem Bargeld entwendet. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach-Oeffingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen Dienstagvormittag und Donnerstagvormittag wurde ein in der Augsburger Straße geparkter Peugeot von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Peugeot wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 08:15 Uhr und 08:25 Uhr einen auf einem Parkplatz im Büttenenfeld geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell