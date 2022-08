Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unfall forderte einen Schwerverletzten

Wesel (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 06.46 Uhr befuhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Dülmen mit einem PKW die Straße An der Brücke aus Richtung BYK Straße kommend in Richtung Trappstraße.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 42-jähriger Weseler mit einem Wagen die Trappstraße aus Richtung Isselstraße in Richtung Abelstraße.

An der Einmündung der Straße An der Brücke in die Trappstraße, bog er links in die Trappstraße ein und es kam zum Zusammenstoß.

Hierbei verletzte sich der 42-Jährige schwer, der Dülmener blieb unverletzt.

Ein Rettungswagen brachte den Weseler in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Lebensgefahr besteht nicht.

