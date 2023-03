Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Witterungsbedingter Verkehrsunfall - Unfallbeteiligter Zeuge gesucht

Kleinmaischeid (ots)

Am Mittwoch ereignete sich um 05:30 Uhr auf der Hauptstraße (Bundesstraße 413) in Kleinmaischeid ein witterungsbedingter Verkehrsunfall. Der 34-jähriger Unfallverursacher befuhr die Hauptstraße in Richtung Isenburg. Auf der winterglatten Fahrbahn musste er infolge einem zu geringen Sicherheitsabstand zu einem vorausfahrenden PKW auf die Gegenfahrspur ausweichen. Hierdurch kam es zu einer Frontalkollision mit dem entgegenkommenden PKW einer 62 - jährigen Fahrzeugführerin. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, die Geschädigte erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand jeweils ein geschätzter Sachschaden im mittleren 4-stelligen Bereich. Gesucht wird die Zeugin / der Zeuge, welche(r) vor dem PKW des Unfallverursachers fuhr. Diese/r wird gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell