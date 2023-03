POL-PDNR: Ladendiebstahl

Neustadt (Wied), Horhausen (WW) (ots) - Am Dienstagmorgen führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 08:15 Uhr in der Raiffeisenstraße in Neustadt (Wied) eine Schulwegkontrolle durch. Schwerpunkt war dabei die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Bei den Kontrollen sind 3 Kinder und 2 Fahrzeugführer/-innen nicht oder nicht ordnungsgemäß ...

