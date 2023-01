Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Auto-Aufbrüchen in Kassel gesucht: Täter hatte es auf Taschen und Portemonnaies abgesehen

Kassel (ots)

Kassel:

Am gestrigen Donnerstagnachmittag und dem heutigen Freitagmorgen meldeten sich bislang sechs Autobesitzer, deren Pkw in der Kasseler Innenstadt und Nordstadt aufgebrochen wurden. Möglicherweise ein und derselbe Täter hatte es offenbar auf Taschen und Portemonnaies abgesehen. Die Ermittler der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die an einem der Tatorte Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Zunächst hatte sich am gestrigen Nachmittag gegen 14:00 Uhr der Besitzer eines nur wenige Minuten in der Gießbergstraße abgestellten blauen Toyota Aygo bei der Kasseler Polizei gemeldet. An seinem Wagen hatte ein Unbekannter die Beifahrerscheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum eine Umhängetasche gestohlen, in der sich Kopfhörer befanden. Vom Täter fehlte bereits jede Spur. Zwei andere von Einbrüchen in ihr Auto betroffene Fahrzeugbesitzer meldeten sich am Nachmittag aus der Friedrich-Engels-Straße und dem Grünen Weg. Auch dort hatte der Täter im Laufe des Nachmittags Seitenscheiben an einem grauen Audi A3 und einem schwarzen VW Sharan eingeschlagen, um an eine Handtasche und eine Umhängetasche zu kommen.

Auch am heutigen Freitagmorgen riefen drei betroffene Fahrzeugbesitzer die Polizei, um Anzeigen zu erstatten. In der Schillerstraße war im Laufe der Nacht die Beifahrerscheibe eines grauen VW Tiguan eingeschlagen und ein im Innenraum abgelegtes Portemonnaie gestohlen worden. Zwei weitere Taten ereigneten sich am Morgen in der Zeit zwischen 6:45 Uhr und 8:00 Uhr in der Mombachstraße. Dort waren ein schwarzer Mazda MX 5 und ein schwarzer Peugeot 207 das Ziel des Auto-Aufbrechers. Nach bisherigem Kenntnisstand machte der Täter in diesen beiden Fällen keine Beute.

Die Ermittler der Kasseler Polizei bitten Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen beobachtet haben und Täterhinweise geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

