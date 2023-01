Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbruch in Lohfelden: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Vermutlich in der Nacht zum gestrigen Donnerstag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Seestraße in Lohfelden eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Einbrecher in dem Haus nach Wertsachen gesucht. Was genau erbeutet wurde, steht bislang noch nicht abschließend fest. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Festgestellt und bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes gemeldet wurde der Einbruch am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Täter vom Garten aus über ein Kellerfester in das Haus eingebrochen und hatten sich anschließend in sämtlichen Räumen auf Beutezug begeben. In welche Richtung sie anschließend flüchteten, ist derzeit nicht bekannt. Vermutlich ereignete sich die Tat in der Nacht gegen 1:30 Uhr, denn zu dieser Zeit hatte eine Nachbarin Licht im Garten des Hauses gesehen.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen in der Seestraße oder angrenzenden Straßen gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei in Kassel.

