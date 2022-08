POL-WES: Wesel - Polizisten nehmen aggressiven 29-Jährigen in Gewahrsam

Moers (ots) - Der Fahrer eines E-Scooters hat am Montag eine Fußgängerin auf einem Gehweg erfasst. Die 16-Jährige wurde schwer verletzt, der Fahrer flüchtete. Die Jugendliche war um 13.40 Uhr auf dem Gehweg an der Straße Germendonks Kamp unterwegs. In Höhe der Straße "An der Beeke" kam ihr der Fahrer entgegen und stieß mit ihr zusammen. Als ob nichts gewesen ...

