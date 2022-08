Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht E-Scooter-Fahrer und bittet um Mithilfe

Moers (ots)

Der Fahrer eines E-Scooters hat am Montag eine Fußgängerin auf einem Gehweg erfasst. Die 16-Jährige wurde schwer verletzt, der Fahrer flüchtete.

Die Jugendliche war um 13.40 Uhr auf dem Gehweg an der Straße Germendonks Kamp unterwegs. In Höhe der Straße "An der Beeke" kam ihr der Fahrer entgegen und stieß mit ihr zusammen. Als ob nichts gewesen sei, fuhr der Unbekannte mit seinem schwarzen E-Scooter weiter.

Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Unbekannten um Mithilfe. Er trug eine schwarze Jogginghose, weiße Turnschuhe des Modell Nike-Airforce und eine schwarze Sweatjacke mit lila Schrift. Sein Alter dürfte Anfang 20 sein.

Zeugen können sich bei der Polizeiwache Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 melden.

