POL-WES: Sonsbeck - Diebe stehlen mindestens 30 Vasen von Friedhof

Neukirchen-Vluyn (ots) - In der Zeit von Freitag 22:00 Uhr bis Samstag 14:30 Uhr wurde auf der Niederrheinallee (Höhe Hausnummer 133) in Neukirchen-Vluyn ein Gullideckel ausgehoben und entwendet. Durch das Loch am Fahrbahnrand entstand eine Gefahrenstelle, es kam jedoch niemand zu Schaden. Die Stadt Neukirchen-Vluyn setzte ein neues Einlaufgitter ein. Rechtlich ...

