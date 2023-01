Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Restaurant in Wehlheiden: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in ein Restaurant in der Kohlenstraße in Kassel, nahe der Friedenstraße, eingebrochen und haben hierbei Bargeld erbeutet. Die Täter hatten zunächst versucht, die an der Straßenseite gelegene Eingangstür aufzuhebeln. Nachdem dies misslungen war, schlugen sie mit einem unbekannten Gegenstand den Glaseinsatz der Tür ein. So stiegen sie in die Gaststätte ein, wo sie sich auf die Suche nach Wertsachen begaben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute wieder über die aufgebrochene Tür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen 23 Uhr und 6 Uhr eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Restaurants gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell