POL-KS: Mehrere Fahrzeug-Aufbrüche in Kassel: Täter schlagen Scheiben ein; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte und -Nord:

Gleich mehrfach meldeten sich seit Montag Fahrzeugbesitzer bei der Kasseler Polizei, um Aufbrüche und Diebstähle aus ihren geparkten Autos und Lkws anzuzeigen. Die zehn bislang bekannten Tatorte liegen in der Innenstadt und der Kasseler Nordstadt. Dabei hatten es die Diebe überwiegend auf in den Fahrzeugen abgelegte Gegenstände abgesehen. Ob die Taten auf das Konto ein und derselben Täter gehen, ist noch unklar. Die Kasseler Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Die fünf Tatorte der Aufbrüche vom gestrigen Dienstagabend und der vergangenen Nacht liegen in den Straßen "Die Freiheit", "Mittelgasse", "Pferdemarkt", der Holländischen Straße und in der Gottschalkstraße. In allen Fällen wurden Scheiben an den Fahrzeugen eingeschlagen und vorgefundene Gegenstände wie Jacken, Rucksäcke, Geldbörsen und Kopfhörer gestohlen. In der Holländischen Straße, nahe des Westrings, hatten es ein Dieb auf abgelegtes Werkzeug in einem weißen Renault Master abgesehen. Ein Anwohner war gegen 1:10 Uhr durch Scheibenklirren auf den Aufbruch aufmerksam geworden und hatte gesehen, wie der Täter nach dem Einschlagen der Scheibe die Schiebetür des Firmentransporters öffnete. Als der Unbekannte bemerkte, dass er beobachtet wird, flüchtete er. Leider hatte er bereits einige Werkzeuge der Heizungsfirma in die Finger bekommen, die er letztlich erbeutete. Der Zeuge konnte aufgrund der Dunkelheit nur erkennen, dass es sich um einen dünnen Mann handelte, der schwarz bekleidet war und eine Kapuze trug. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief anschließend ohne Erfolg.

Weitere fünf Aufbrüche waren bereits im Laufe des Montags bei der Polizei angezeigt worden. Auf gleiche Art und Weise brachen unbekannte Täter geparkte Autos und einen Lkw in der Weißenburgstraße, dem Akazienweg, der Obersten Gasse, der Wolfhager Straße, Ecke Rothenditmolder Straße, und in der Weserstraße, nahe des Altmarkts, auf. Während sie in zwei Fällen leer ausgingen, erbeuteten sie aus zwei anderen Autos und dem Lkw einen Rucksack, Sportbekleidung, ein Portemonnaie und Ersatzglühbirnen.

Die weiteren Ermittlungen zu den Taten werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die im Bereich eines Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei in Kassel.

