Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kindergarten-Einbrecher richten reichlich Schaden an und gehen fast leer aus: Zeugen in Niestetal gesucht

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in einen Kindergarten in Niestetal-Sandershausen eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter mit unbekanntem Werkzeug die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude in der Heiligenröder Straße, Ecke "Am Schwalbesberg". Auf ihrem Beutezug brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten mehrere Schränke nach Wertsachen. Hierbei wurden sie offenbar nicht fündig, denn nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die Einbrecher lediglich 4,50 Euro Wechselgeld. Hoch fällt dagegen der angerichtete Sachschaden aus, der sich nach Schätzungen der am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) auf ca. 2.000 Euro beläuft. Wann genau in der Nacht der Einbruch stattfand und in welche Richtung die Täter die Flucht ergriffen, ist bis dato nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Wer den Kriminalbeamten Hinweise zu dem Einbruch oder auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell