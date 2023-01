POL-KS: Mann schwankt zu seinem Auto: Streife setzt Alkoholfahrt ein Ende

Kassel (ots) - Lohfelden (Landkreis Kassel): Vermutlich in der Nacht zum gestrigen Donnerstag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Seestraße in Lohfelden eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Einbrecher in dem Haus nach Wertsachen gesucht. Was genau erbeutet wurde, steht bislang noch nicht abschließend fest. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht ...

