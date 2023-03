POL-PDNR: Totalfälschung Führerschein

Altenkirchen (ots) - Im Rahmen einer am 13.03.23 in Altenkirchen, Bahnhofstraße, durchgeführten Personenkontrolle konnten bei einem 21-Jährigen mehrere Gramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Der 21-Jährige hatte das Betäubungsmittel im Hosenbund versteckt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681-946-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz ...

