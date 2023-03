POL-PDNR: Jugenschutzkontrolle

Kasbach-Ohlenberg (ots) - Am Montagabend kollidierte ein 55-jähriger Kradfahrer aus Königswinter mit einem querenden Reh. Der Mann befuhr die L 253 aus Richtung Kretzhaus kommend in Fahrtrichtung Linz. In der Gemarkung Obererl sprangen plötzlich zwei Rehe auf die Fahrbahn vor das Krad, wobei der Fahrer dem letzten Reh nicht mehr ausweichen konnte und mit dem Tier kollidierte. Der Mann stürzte und musste verletzt in ...

mehr