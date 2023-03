POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Hönningen (ots) - Am Montagmorgen wurde der Polizeiinspektion in Linz eine Ölspur auf der L 257 zwischen Weißfeld und Bad Hönningen gemeldet. Wie die Beamten vor Ort feststellen konnte, war ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Wassenach mit seinem Fahrzeug über einen zuvor auf die Fahrbahn gerollten Stein gefahren, und hatte sich hierbei die Ölwanne am Pkw aufgerissen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, die Ölspur wurde abgestreut. Rückfragen bitte an: ...

mehr