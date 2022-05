POL-IZ: 220509.14 Albersdorf: Betrunkener LKW-Fahrer beschädigt Gartenzaun

Itzehoe (ots) - Heute zur Mittagszeit ist es in Itzehoe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kind gekommen. Der Schüler erlitt bei dem Unglück leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Gegen 12.00 Uhr beabsichtigten mehrere Kinder die nicht funktionsfähige Ampelanlage am Sandberg in Richtung der Fehrsstraße zu überqueren. Der 25-jährige ...

