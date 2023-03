POL-PDNR: 1. Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 14.03.2023 2. POLIZEI WARNT - Häufung von Pkw Aufbrüchen im Dienstgebiet der PI Altenkirchen

Daaden (ots) - Im Tatzeitraum 10.03. bis 12.03.2023 wurde im Ortsbereich Daaden, Betzdorfer Straße ein dunkelfarbener Roller der Marke Moto, Versicherungskennzeichen 279 AHX entwendet. Das Zweirad war am Anwesen des Eigentümers verschlossen abgestellt. Hinweise an den Polizeibezirksdienst Daaden oder die Polizeiinspektion Betzdorf. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg) PHK ...

