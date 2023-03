POL-PDNR: Sachbeschädigung an einem PKW

Bad Hönningen (ots) - Am Donnerstag, 09.03.2023, überholte der Fahrer einer schwarzen Mercedes Limousine auf der B42 zwischen Hammerstein und Bad Hönningen mehrfach in verkehrswidriger und rücksichtsloser Art und Weise gleich mehrere Fahrzeuge und Fahrzeugkolonnen, wobei er im Rahmen der Überholmanöver immer wieder auch in den Gegenverkehr fuhr. Der verantwortliche Fahrer fuhr schließlich in die Ortslage Bad ...

