Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach waghalsigen Überholmanövern

Bad Hönningen (ots)

Am Donnerstag, 09.03.2023, überholte der Fahrer einer schwarzen Mercedes Limousine auf der B42 zwischen Hammerstein und Bad Hönningen mehrfach in verkehrswidriger und rücksichtsloser Art und Weise gleich mehrere Fahrzeuge und Fahrzeugkolonnen, wobei er im Rahmen der Überholmanöver immer wieder auch in den Gegenverkehr fuhr. Der verantwortliche Fahrer fuhr schließlich in die Ortslage Bad Hönningen ab und dort in Richtung des Sportplatzes davon. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. Zeugen, die durch die Überholmanöver des Mercedes-Fahrers gefährdet wurden oder Angaben zum verantwortlichen Fahrer oder zu anderen gefährdeten Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02644 9430 bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell