Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall fordert 12.000 Euro Blechschaden

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Mittwoch, gegen 11.45 Uhr, ist es im Kreisverkehr der Bundesstraße 14 nördlich von Liptingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 59-jähriger Toyota-Fahrer hielt mit seinem Auto am Kreisverkehr verkehrsbedingt an, was eine nachfolgende 61-jährige Frau mit ihrem Suzuki Celerio zu spät merkte. Sie prallte gegen das Heck des Toyotas, wobei am Suzuki Totalschaden in Höhe von geschätzt 7.000 Euro entstand. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Suzuki. Verletzte Personen gab es nicht, dennoch wurde zur weiteren Abklärung ein Rettungswagen hinzugezogen. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

