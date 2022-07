Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Gasausströmung an einer Autogas-Tankstelle

Iserlohn (ots)

Zu einer Gasauströmung an einer Autogas-Tankstelle an der Raiffeisenstraße musste die Feuerwehr Iserlohn am heutigen Donnerstag um 18:16 Uhr ausrücken. Durch eine Leckage, die vermutlich durch einen technischen Defekt entstanden war, strömte unkontrolliert LPG Gas im Bereich der Zapfsäule aus. Eine Explosionsgefahr konnte sonit nicht ausgeschlossen werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr schieberten mehrere Absperrungen der Tankanlage ab, nahmen Messungen mit Explosionsmessgeräten vor und bauten einen dreifachen Löschangriff mit Wasser, Schaum und Pulver auf. Die Polizei sperrte die Dortmunder Straße und räumte umliegende Gebäude. Ein Trupp unter Atemschutz löste im Anschluss Verschraubungen und konnte so den Druck kontrolliert entweichen lassen. Gegen 20:30 Uhr war die Gefahr unter Kontrolle. Die Straßen sowie umliegenden Gebäude wurden wieder freigegeben und die 35 Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr beendeten den Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell