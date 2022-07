Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Zurück zur Normalität: Dienstbesprechung der Löschgruppe Untergrüne

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Am Freitag den 08.07.2022 führte die Löschgruppe Untergrüne nach knapp 2 ½ Jahren ihre erste Jahresdienstbesprechung im Gerätehaus Grüne durch. Löschgruppenführer Hauptbrandmeister Stefan Pahl, der wegen Quarantäne via. Video zugeschaltet war, begrüßte seine Löschgruppe und bedankte sich für die vielen Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit. Weiterhin begrüßte er die anwesenden Gäste, den stv. Leiter der Feuerwehr Iserlohn Christopher Rosenbaum und den stv. Zugführer des LZ Süd, Raphael König. Rückblickend betrachtet standen viele alte und neue Herausforderungen an, die die Löschgruppe in den vergangenen Jahren absolvieren musste. Es konnten vermehrt Einsätze aufgrund des Klimawandels festgestellt werden: Starkregen, Sturm, Hochwasser und Flächenbrände sorgten für Alarmierungen.

Personelle Verstärkung war ein großes Thema, die Löschgruppe würde sich sehr über Verstärkung in ihren Reihen freuen! Interessierte finden nähere Informationen auf der Webseite der Löschgruppe www.feuerwehr-untergruene.de.

Außerdem wurde der Oberfeuerwehrmann Daniel Bever zum Unterbrandmeister befödert. Geehrt wurden Andreas Hahn mit dem Feuerwehr Ehrenzeichen in Gold für 35 Jahre, sowie Bastian Schmidt und Victoria Schmidt mit dem Feuerwehr Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Feuerwehrdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell