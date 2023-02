Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230228-1-pdnms In betrügerischer Absicht Geld erbeten in Rendsburg

Rendsburg (ots)

In den letzten Wochen kam es im Rendsburger Stadtgebiet zu mehreren Betrugsdelikten zum Nachteil von hilfsbereiten Bürgern. Eine weibliche Person sprach auf Parkplätzen, vor Banken oder Arztpraxen Personen an. Sie sei in einer Notlage, habe sich aus ihrem Auto ausgesperrt und benötige nun Bargeld für ein Zugticket, um den Ersatzschlüssel von zu Hause zu besorgen. Die Täterin sagte zu, das geliehene Geld am nächsten Tag zurück zu geben.

Dieses Versprechen wurde jedoch nicht eingelöst.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass die Täterin per Haftbefehl aufgrund einer nichtbezahlten Geldstrafe gesucht wurde. Dieser Haftbefehl wurde am 28.02.2023 durch das Polizeirevier Rendsburg vollstreckt, die Frau konnte im Stadtgebiet angetroffen werden und wurde der JVA Lübeck zugeführt. Sollten weitere Personen Geld an die Täterin gegeben und nicht zurückerhalten haben, wird darum gebeten, diese Sachverhalte zur Anzeige zu bringen.

Zeugen und weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

