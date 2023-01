Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 61-jähriger Bernhard Richard K. aus Hannover-Badenstedt vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend, 05.01.2023, hat der Sohn des Vermissten diesen bei der Polizei als vermisst gemeldet. Sein vorerkrankter Vater wurde zuletzt am Mittwochmittag, 04.01.2023, gesehen. Die Polizei leitete eine umfangreiche Fahndung nach dem Senior ein, konnte ihn jedoch noch nicht antreffen und fahndet nun mit einem Foto öffentlich nach ihm.

Der Sohn des Vermissten gab am Donnerstagabend an, dass sein Vater sich am Mittwochmittag auf den Weg zu einem Arzttermin gemacht hatte. Als er am späten Nachmittag noch immer nicht zu seiner Wohnanschrift an der Wichernstraße zurückgekehrt war, habe der Sohn versucht, ihn zu finden. Da der Senior bis zum Donnerstagabend immer noch unauffindbar war, habe der Sohn ihn bei der Polizei als vermisst gemeldet. Aufgrund einer Vorerkrankung ist Bernhard Richard K. wahrscheinlich orientierungs- und damit hilflos. Daher leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Dabei kamen auch ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund (sogenannter "Mantrailer") zum Einsatz. Leider wurde der Senior bislang nicht angetroffen. Aus diesem Grund wendet sich die Polizei nun mit einem Foto an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe.

Bernhard Richard K. ist circa 1,80 Meter groß und ist von schlanker Statur. Er hat eine Glatze und einen grauen Dreitagebart. Zur Zeit des Verschwindens war er vermutlich mit einer dunklen Mütze, einer dunklen Regenjacke und einer dunkelblauen Jeans bekleidet. Möglicherweise ist er mit einem silbernen Fahrrad unterwegs.

Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3920 zu melden. /ms, bo

